Une tribune commune pour donner au numérique « un souffle politique et citoyen »

Numérique

Publié le 22/03/2023 • Par Auteur associé • dans : France

A l'occasion du Forum des Interconnectés qui débute ce mercredi à Toulouse, Pierre Jannin, Franckie Trichet et Jacques Oberti, trois élus locaux engagés dans la définition et le portage des enjeux du numérique au sein de France urbaine, Les Interconnectés et Intercommunalités de France, appellent dans une tribune commune à susciter du débat local et citoyen afin de donner corps à une « société civile du numérique ».

Le numérique est un enjeu de société qui questionne notre rapport aux nouvelles technologies, à notre environnement, à nos relations sociales. L’éthique liée à l’innovation et aux nouvelles technologies, la souveraineté et la protection des données, la durabilité des équipements et la sobriété des usages numériques, ou encore l’accessibilité aux logiciels complexes, à la connexion et au matériel parfois cher sont des enjeux qui confèrent au sujet une forte dimension politique et régalienne.

Pour un numérique choisi

Le numérique est tantôt facilitateur, tantôt subi, là où les enjeux forts de société – environnementaux, climatiques, sociaux et démocratiques – appellent un numérique choisi et utile. Cette impression de subir le numérique renforce la distance entre technologie, innovation, sciences et économie d’une part et société, culture, nature et humanité, d’autre part. Le numérique choisi doit aider nos sociétés à aborder ces enjeux. Choisissons donc ce numérique.

Ces dernières années, les élus locaux rassemblés au sein des trois associations France urbaine, Intercommunalités de France et Les Interconnectés, ont travaillé à la définition d’un numérique attendu et choisi, sous le terme de “numérique responsable”. Cette bannière donne une assise politique, philosophique et morale aux contours des politiques numériques menées localement, pour qui le concours de l’État en termes de moyens reste primordial. Il en est un autre sur lequel nous devons compter : celui des citoyens.

Générer plus de débat citoyen

L’ouverture des réflexions et des orientations du numérique aux citoyens, aux usagers, aux utilisateurs est primordiale. Investir le champ de la démocratie participative est fortement souhaitable, au titre de la teneur démocratique des débats et des enjeux numériques. Il réside aujourd’hui une demande certaine de la part des citoyens à pouvoir partager et s’exprimer sur leur quotidien et sur leur futur. Le numérique doit, in fine, constituer un effet d’aubaine pour redonner du pouvoir d’actions aux citoyens, pour remettre la technologie, la science et l’innovation à leurs services.

Ce parti-pris est le fruit d’une démarche collective portée par Les Interconnectés, France urbaine et Intercommunalités de France. En associant plusieurs collectivités et organismes dédiés à la concertation et la participation citoyenne mais aussi les citoyens, elles ont travaillé à l’élaboration d’une contribution qui vise à donner un premier cap et dessiner le champ des possibles pour traiter des enjeux du numérique à un échelon local, dans une démarche participative et contributive.

5G, intelligence artificielle et algorithmes

Désormais, nous appelons à ouvrir une nouvelle séquence opérationnelle, portée vers des projets de débats, d’expressions et de participation citoyennes sur des sujets à forts enjeux et impacts. Ils sont nombreux à pouvoir émarger au rang des sujets à mettre au débat. L’ouverture des enchères pour l’attribution des fréquences de la 5G puis le lancement du déploiement ont suscité de vives réactions et des débats souvent initiés par les exécutifs locaux. À l’heure de ChatGPT, du déploiement des intelligences artificielles et du recours aux algorithmes dans l’espace public, il y a un terreau plus que fertile pour positionner le numérique sous le sceau du débat démocratique.

Il ne s’agit pas de débattre pour débattre, mais bien de pouvoir nourrir l’action publique dans son ensemble. Le numérique relève en grande partie de notre quotidien, il est désormais impératif de mieux pouvoir le normer, l’anticiper, le raisonner. C’est un prérequis essentiel pour optimiser un service public du numérique encore trop fragile.

Nous sommes convaincus que c’est en redonnant une place au débat citoyen et en accompagnant une montée en puissance d’une société civile du numérique que nous pourrons préciser et renforcer la gouvernance locale du numérique, et ainsi notre pouvoir d’action.

Références "Promouvoir une société civile du numérique", pour faire société numérique : réunissons les conditions du dialogue et de la participation citoyenne, France Urbaine, les Interconnectés, Intercommunalités de France, 8 pages

