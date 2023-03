Six questions sur l’inclusion des travailleurs handicapés

Juridique

Publié le 24/03/2023 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

De nouveaux droits, proches du droit commun, permettent de construire un parcours professionnel plus fluide entre milieux protégé et ordinaire.

1. Dans quel contexte s’inscrit le décret relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en ESAT ?

120 000 travailleurs sont présents dans les 1 500 établissements et services d’accompagnement par le travail (Esat) français. Une concertation a été organisée en 2021 après que la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies a porté un jugement sévère sur l’approche médicale du handicap par la France.

À l’occasion des comités interministériels du handicap (CIH) des 5 juillet 2021 et 3 février 2022, le gouvernement a alors présenté un plan « établissements et services d’aide par le travail » comportant dix-sept engagements et trente-et-une mesures. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la ...