Publié le 30/03/2023 • Par Pascale Tessier • dans : Actu experts finances, Innovations et Territoires, Régions

Au sein du conseil départemental de Loir-et-Cher, l’évaluation des politiques publiques menée avec les agents doit aider les élus à établir leur feuille de route pluriannuelle. Une initiative qui a valu en 2022 à la collectivité le Prix de l'innovation du Club finances de «La Gazette» et de l'Afigese dans la ­catégorie « évaluation des politiques publiques ».

Le Club finances de « La Gazette » et l’association Afigese récompensent chaque année les collectivités faisant preuve d’innovation en matière financière ou de gestion. Nous vous présentons cette semaine le lauréat 2022 dans la catégorie « évaluation des politiques publiques ».

[Loir-et-Cher 329 400 hab.] Au sein du conseil départemental de Loir-et-Cher, une initiative avait déjà été ­conduite sur des outils de solidarité, mais jamais de manière participative et transverse. Vu le succès de l’expérimentation menée avec les agents, sur la base du volontariat, la collectivité n’a désormais plus qu’une attente : « Rendre l’évaluation des politiques ­publiques systématique », assure J­onathan ­Gaborit, directeur des finances et du conseil de gestion au département.

Après une « semaine de l’évaluation », en avril 2022, à laquelle ont participé 140 agents, plus de 100 personnes se sont impliquées dans les ateliers, début mai. L’initiative a reçu un prix de l’innovation 2022 décerné par l’ Afigese (1).

Un bilan annuel

