L’urgence d’anticiper les conséquences de la raréfaction de la ressource en eau

Urbanisme de demain (Série 2/7)

Publié le 30/03/2023 • Par Auteur associé • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique à la suite des difficultés d’approvisionnement provoquées par la guerre en Ukraine. La question se pose pourtant aussi au sujet de l’eau !

Cet article est le deuxième d’une série issue de l’étude « Les Modèles économiques des services urbains au défi de la sobriété », menée en 2022 par les cabinets Ibicity, Espelia et Partie prenante, avec le soutien de l’Ademe, du Puca et de la Banque des territoires.

La sécheresse de l’année 2022 et celle de cet hiver sont là pour nous rappeler que l’eau est une ressource (de plus en plus) rare. Certaines communes ont dû affréter des camions-citernes pour approvisionner leurs habitants en eau potable, d’autres ont été contraintes de mettre en place un rationnement. Il va donc falloir l’économiser davantage et accélérer la baisse des consommations (à quand une loi contre le gaspillage de l’eau, comme pour les déchets ?).

Entretien du réseau

Le problème est que cette sobriété indispensable risque de mettre à mal le modèle économique du service de distribution d’eau potable et d’assainissement, résumé par la formule « l’eau paye l’eau ». Selon notre étude , l’eau est en effet le secteur le plus vulnérable aux conséquences de la sobriété.