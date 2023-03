Les six brèves « culture » de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Publié le 22/03/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Résidences d'auteur, patrimoine, musique, spectacle vivant, Europe... telles sont les principales thématiques des infos express des deux dernières semaines à retenir.

Bibliothèques -Auteurs

Une plateforme sur les résidences d’auteurs

Pour mettre en relation les auteurs candidats à une résidence et les lieux d’accueil potentiels, le Centre national du livre a ouvert en mars une plateforme numérique dédiée. Objectifs : « structurer et d’améliorer la visibilité de l’offre de résidences d’auteurs sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. » Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan présenté en 2021 par le ministère de la Culture pour améliorer les conditions de création des artistes-auteurs.

La plateforme propose une cartographie interactive des résidences existantes. Elle permet notamment de mettre en relation les lieux d’accueil et et les auteurs en recherche de résidence.

Statut des artistes et auteurs ...

