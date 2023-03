Sécurité civile

Réforme des retraites : peu de satisfactions pour les sapeurs-pompiers

Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le bilan de la réforme des retraites est mitigé. Ils gardent leur droit au départ anticipé et leur bonification dite « du cinquième », mais devront travailler deux ans de plus et continuer à surcotiser pour cette bonification. Les volontaires gagnent, eux, une reconnaissance de leur engagement s’il est durable.

