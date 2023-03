Changement climatique

Terrains de sport : l’eau à l’agenda des journées de l’Andiiss

Publié le 22/03/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Sodel Vladyslav - Adobe stock

Après l’extrême sécheresse de l’été dernier, il n’a pas assez plu cet automne et cet hiver, au point de perturber, entre autres, le travail des gestionnaires de terrain de sport engazonnés. Le sujet s’inscrit dans un atelier consacré à l’adaptation au changement climatique des journées d’études nationales (JEN) de l’Association nationale des directeurs et des intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss), ce jeudi 23 mars et vendredi 24 à Agde.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Equipements sportifs

Sport