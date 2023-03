Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique La commande publique commence à subir les effets de l’inflation

Commande publique

La commande publique commence à subir les effets de l’inflation

Publié le 21/03/2023 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Des finances locales fortement impactées par l’inflation Lek - Adobe Stock

En 2022, le montant de l’achat public s’élève à plus de 95 milliards d’euros selon le baromètre d’Intercommunalités de France, soit 7,7 milliards de plus qu’en 2019. Mais ce chiffre est en trompe l’œil car l’effet de l’inflation se fait sentir et le nombre de marchés baisse.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Commande publique

Marchés publics

Réglementation des marchés publics