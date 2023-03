A Brest, une brigade de tranquillité plutôt qu’une police municipale

Sécurité

Brest refuse toujours d’avoir une police municipale, mais crée une brigade spécifique d’agents de surveillance de la voie publique.

Chiffres-clés Effectifs : 6 agents composent la BTU en 2022, 12 sont prévus fin 2023 et 25 en 2025.

«Nous ne voulons pas de police municipale », répète François Cuillandre, maire de Brest depuis 2001. « Mais nous ne nous désintéressons pas de la question de la tranquillité publique pour autant », ajoute l’édile, qui a créé, à l’automne 2022, une brigade de tranquillité publique (BTU).

Composée à ce jour de six agents, elle a vocation à en compter douze à la fin de l’année et 25 en 2025. Concrètement, il s’agit d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP) recrutés spécifiquement pour la nouvelle brigade. « Ils ont les mêmes missions que les ASVP sur le stationnement gênant, la salubrité, le voisinage ou le règlement local de publicité, explique Marine Dhaene, responsable du service, recrutée en octobre. Mais ils ont aussi une mission de dissuasion, de contact et de prévention ...