« Chaque mois, 800 trajets sont covoiturés » à Grenoble

Sylvain Laval, président du Syndicat mixte des mobilités de l’agglomération grenobloise et vice-président de Grenoble Alpes métropole, en charge des mobilités douces.

Cet entretien prolonge le dossier « Le stationnement au défi des nouvelles mobilités »

Comment le stationnement fait-il reculer l’autosolisme dans l’agglomération grenobloise ?

Côté covoiturage, nous avons développé avec Ecov, M covoit’ Lignes+. Ce service permet aux pendulaires en provenance du Nord et de l’Est de rejoindre l’agglomération de Grenoble (Isère). La réservation des trajets se fait via une application et grâce à vingt arrêts physiques. Les conducteurs sont rémunérés, avec ou sans passager. Chaque mois, 800 trajets sont covoiturés et 200 nouveaux usagers sont enregistrés. Il nous faut encore ajouter ...