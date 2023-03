Violences

Agressions d’élus : 32 % de hausse en 2022 selon le ministère de l’Intérieur

Publié le 20/03/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Avec 2 265 plaintes et signalements en 2022, les chiffres du ministère de l’Intérieur concernant les agressions d’élus se révèlent plus alarmants encore que ceux dévoilés par l’Association des maires de France il y a quelques semaines. Pour contrer ce phénomène, une cellule d’analyse et de lutte va être prochainement créée.

