Le recrutement des apprentis renforcé jusqu’en 2026

Dans une circulaire publiée le 15 mars, Elisabeth Borne souhaite le renforcement du recrutement des apprentis dans les trois versants de la fonction publique jusqu'en 2026. Pour la territoriale, elle confirme le financement de l'Etat à hauteur de 15 M€ annuels.

La trajectoire est donnée pour le recrutement d’apprentis dans la fonction publique. Dans une circulaire publiée le 15 mars, le gouvernement a en effet fixé les objectifs à atteindre pour l’accueil d’apprentis dans les trois versants, pour les années 2023-2026.

Objectifs

Le gouvernement veut inciter les employeurs territoriaux à augmenter leurs objectifs de recrutement, qui se sont établis à 12 000 recrutements 2022.

Dans le cadre de la convention triennale qui sera signée en 2023 entre l’État, le CNFPT et France Compétences en application de la loi de finances pour 2023, des objectifs de recrutement seront fixés.

Financement

S’agissant des employeurs de la fonction publique territoriale, la circulaire indique que l’État poursuivra, dans une logique de montée en charge du dispositif sur la période 2023-2025, sa contribution à hauteur de 15 M€ annuels pour le financement de la formation des apprentis, France compétences contribuant de son côté à hauteur de 15 M€ en 2023, 10 M€ en 2024 et 5 M€ en 2025.

Dans une interview accordée à la Gazette des communes en février, François Deluga, président du CNFPT, se félicitait d’avoir obtenu le retour des 15 millions d’euros de l’État le 13 janvier, pour les années 2023, 2024 et 2025. Cependant, il relevait l’insuffisance de ce financement : « Nous considérons que, soit l’État accepte qu’on bouge les enveloppes, soit on aura un financement pour 10 000 apprentis, et dès que le chiffre sera atteint, nous arrêterons de financer ».

Transparence des offres

Elisabeth Borne, dans cette circulaire, insiste sur l’importance de la visibilité des offres d’apprentissage du secteur public auprès des jeunes. Les offres doivent être publiées sur le site de la place de l’apprentissage et des stages, qui sont relayées sur le site 1jeune1 solution.gouv.fr. Elles feront l’objet d’une communication nationale et de différents salons, notamment au mois de mai.

La Première ministre compte également sur la mise en réseau de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et les centres de formation d’apprentis (CFA), formant des apprentis dans les métiers publics en tension, dont la filière numérique, par la conclusion de partenariats. La DGAFP doit aussi se rapprocher de Pôle Emploi, pour que ses agences assurent un relais local et promeuvent l’apprentissage dans le secteur public.

Elle demande aussi au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de renforcer les actions de communication sur l’apprentissage dans le secteur public auprès des étudiants et en particulier ceux en situation de handicap.

Enfin, les employeurs publics doivent conduire à assurer l’accompagnement des apprentis vers l’emploi titulaire ou contractuel. Les maitres d’apprentissage devront informer leurs apprentis des différentes modalités d’accès à la fonction publique et leur proposer de suivre des modules de préparation aux concours pour faciliter leur accès à l’emploi titulaire. La Première ministre rappelle également que la loi de transformation de la fonction publique facilite, à titre expérimental, la titularisation des apprentis en situation de handicap.