Vols de véhicules : le fléau des zones urbaines

Publié le 24/03/2023

Dans la dernière édition de son rapport communal sur la délinquance, le ministère de l'Intérieur observe une sensible hausse du nombre de vols de véhicules, qui diffère selon la typologie des territoires.

« L’année 2022 n’a pas révolutionné la répartition territoriale de la délinquance. Nous faisons face à une continuité de structure », résume Aurélien Poissonnier, chef du bureau des études et statistiques territoriales et des relations avec la population au ministère de l’Intérieur et coauteur de l’édition 2022 de l’étude géographique communale de la délinquance.

Se basant sur les chiffres de ce dernier rapport, publiés le 9 mars dernier, les services de police et de gendarmerie ont recensé une hausse sensible des vols de véhicules en l’espace d’un an, passant de 114 330 vols en 2021 à 122 674 en 2022.

Les grands centres urbains, des zones plus impactées

En fonction des caractéristiques du territoire, le nombre de vols de véhicules diffère au sein de l’Hexagone. Au total, le rapport chiffre à 21 387, soit 61 % du total, le nombre de communes épargnées par les délits de cette nature. Parmi elles, 14 443 n’ont recensé aucun acte de ce genre durant les trois dernières années.

Carte tirée du rapport du ministère de l’Intérieur – Géographie de la délinquance à l’échelle communale 2022.

De plus, selon la typologie de la commune, les vols sont plus ou moins importants. Regroupant 74 % (90 493 vols) des vols de véhicules en 2022, les municipalités appartenant aux grands centres urbains sont des zones très impactées par ces délits. Celles des centres urbains intermédiaires regroupent 17 329 vols de véhicules, alors que les petites villes, les bourgs ruraux et le rural recensent ensemble 8 432 actes de cette nature.

Marseille et Paris en tête de gondole

« Il existe une surconcentration de la délinquance dans les communes les plus peuplées », reconnaît Aurélien Poissonnier. Moins l’infraction est grave, plus elle est répartie dans le territoire. » En volume, c’est à Marseille et Paris que les vols de véhicules ont été les plus recensés par les services de l’ordre. Avec 6 770 délits de ce genre en 2022, la citée phocéenne devance la capitale qui en dénombre, elle, 6 329. On retrouve ensuite de grandes métropoles comme Lyon (2 271 cas), Toulouse (1 441 cas), Nantes ou encore Nice (1 328 cas).

Attention, rapporté à sa population, ce classement des villes les plus criminogènes n’est plus le même. Parmi les communes appartenant aux grands centres urbains (aire de 1 000 000 d’habitants ou plus, hors Paris), 34 se trouvent dans le département du Nord, 30 dans le Rhône et 9 dans les Bouches-du-Rhône. En tête, on retrouve Marseille avec 7,78 vols de véhicules pour 1 000 habitants. La cité phocéenne est suivie de Port-de-Bouc (6,57 vols pour 1 000 habitants) et Martigues dans les Bouches-du-Rhône (6,02 vols pour 1 000 habitants), de Leers dans le Nord (5,87 vols pour 1 000 habitants), de Corbas (5,64 vols pour 1 000 habitants) et Chassieu dans le Rhône (5,55 vols pour 1 000 habitants), et enfin de Villeneuve-d’Ascq dans le Nord (5,26 vols pour 1 000 habitants).

