« Les territoires ruraux nécessitent un traitement différencié pour garantir l’égalité d’apprentissage »

Education

Publié le 20/03/2023 • Par Malika Butzbach

À la suite des annonces de fermetures de classes, des élus de la Nièvre proposent à Pap Ndiaye d’expérimenter un laboratoire de l’école rurale de demain. Ils défendent un traitement différencié des territoires ruraux. Fabien Bazin, président du conseil départemental est attendu rue de Grenelle ce jeudi 23 mars pour développer les propositions.

Les annonces de fermetures des classes ont été le déclencheur de votre initiative. Pourquoi ?

Les annonces de fermeture des classes ont été très violentes. On ne peut bâtir un projet politique sur l’approche comptable et réductible des moyens. Les territoires ruraux nécessitent un traitement différencié pour que soit garantie l’égalité d’apprentissage. La fatigue des horaires tardifs de retour à domicile et les classes surchargées ou isolées, ne sont pas de nature à garantir cette égalité. Le calcul brut d’effectifs ne doit pas sacrifier le confort des enfants et les conditions de leur réussite.

Face à cela, nous réitérons la proposition déjà faite dans le cadre du « Bouclier Rural », d’un maillage raisonnable des écoles en proximité et qu’un temps de trajet maximum puisse être défini qui ...