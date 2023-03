ZFE : comment faire passer la pilule

Pollution

Publié le 22/03/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : actus experts technique, France

Les collectivités rivalisent d’ingéniosité afin d’éviter que les zones à faibles émissions (ZFE) ne virent à la fronde. Elles s’activent afin d’aider les automobilistes à acheter des voitures propres. Mais le soutien des collectivités cumulé à celui de l’Etat suffira-t-il pour les foyers les plus modestes ?

Le chiffre est le cheval de bataille des partisans des zones à faibles émissions (ZFE). La pollution de l’air tue 48 000 personnes par an, selon Santé publique France. D’où la nécessité d’agir.

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a revu à la hausse le nombre des ZFE – passées de 11 à 43 –, avec des critères à géométrie variable et un calendrier extensible. Un arsenal qui s’accompagne d’une multitude d’aides de l’Etat. En tête de gondole pour les particuliers, la prime à la conversion de 5 000 euros maximum et le bonus ­écologique qui peut s’élever jusqu’à 7 000 euros.

Emmanuel Macron a également promis, durant sa campagne présidentielle, l’instauration d’un système de « leasing social ». Un dispositif destiné aux plus modestes. Pour ces populations, la location longue durée d’un ...

