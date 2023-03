Un écobonus versé si la voiture reste au garage

Mobilité

La métropole européenne de Lille va récompenser financièrement les automobilistes qui ne prennent plus leur voiture sur certains trajets. Un pari sans équivalent en France.

«Effacer » une partie des trajets réalisés en voiture individuelle par des habitants de la métropole européenne de Lille (MEL) ou autrement dit les éviter, c’est l’objectif que l’interco donne à son programme d’écobonus ou « péage positif ». Comment ? En versant deux euros par trajet non effectué, dans la limite de 80 euros par mois, à 5 000 habitants de la métropole volontaires.

Selon ce dispositif mis en place en parallèle de la ZFE, les automobilistes potentiellement concernés sont ceux qui se rendent à leur travail, en reviennent, régulièrement et seuls dans leur voiture personnelle, en empruntant deux autoroutes (A1 et A23) vers Lille, entre 7 heures et 9 heures, et depuis Lille, entre 16 heures 30 et 18 heures 30.

