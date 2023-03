Faire vivre la mémoire de l’Europe pour renforcer son identité

Publié le 20/03/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Rome ne s’est pas fondée en un jour, l’Europe non plus ! La constitution de l’Union européenne est le fruit d’une longue histoire, qui réunit aujourd’hui des citoyens autour de valeurs communes fortes et essentielles pour préserver un avenir dans la paix. Mais cette histoire doit sans cesse être rappelée, commémorée, réinscrite dans les mémoires des générations qui se succèdent. C’est ce patrimoine qui nous unit dans la diversité.

Servir l’amitié, la fraternité et la paix entre les peuples. C’est sur ces fondements que l’Europe s’est bâtie afin de reconstruire son identité, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une identité que les territoires font vivre au quotidien, en déployant de nombreux projets d’échanges, de partage et de réflexion autour de ces idées. L’Europe soutient vos projets dans ce cadre, notamment avec le programme Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs (CERV) qui se décline en plusieurs volets, soutenant la protection des valeurs européennes, l’égalité des droits, l’engagement citoyen ou la lutte contre les violences sexistes.

Un appel à projets valorisant la mémoire européenne est d’ailleurs ouvert jusqu’au 6 juin. Il soutient par un cofinancement les commémorations des événements marquants de l’histoire européenne moderne, y compris les causes et les conséquences des régimes autoritaires et totalitaires, ainsi que la sensibilisation des citoyens à leur histoire, leur culture, leur patrimoine culturel et leurs valeurs communes. L’objectif visé est de renforcer ainsi la compréhension par les citoyens de l’Union européenne, de ses origines, de sa finalité, de sa diversité et de ses réalisations, ainsi que de l’importance de la compréhension mutuelle et de la tolérance.

Inclusif et équitable

Pour participer, les communes peuvent s’appuyer sur le plan d’action européen contre le racisme 2020-2025, le cadre stratégique pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms ou la stratégie de lutte contre l’antisémitisme 2021-2030. Et présenter des projets qui mettent en évidence le rôle des femmes pour permettre une compréhension de l’histoire plus équilibrée et sensible au genre.

Quatre thèmes sont déclinés dans cet appel à projets :

La transition démocratique et les moyens de la justice historique ;

La mémoire des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité ;

Les migrations, la décolonisation et les sociétés européennes multiculturelles ;

L’intégration européenne et ses réalisations déterminantes.

L’appel doté de 10 millions d’euros à travers l’Europe donne l’occasion aux communes de s’engager aux côtés des écoles, des centres sociaux ou des acteurs associatifs pour ne citer qu’eux : concevoir une exposition sur les résistants de la commune, inviter des jeunes originaires de communes jumelées à échanger autour de thèmes fédérateurs, permettre aux anciens d’évoquer dans les classes leur histoire et comment l’Europe a parfois modifié leur chemin de vie… Les exemples de projets soutenus par ce volet 3 du programme CERV sont nombreux. Pour mieux comprendre les attentes et déposer votre dossier, rapprochez-vous de l’association CIDEM, relais local de l’Union européenne en France pour ce programme. De nombreuses informations, des webinaires et des contacts sont disponibles auprès d’eux.

https://www.cervfr.org/

https://cervfr.org/les-exemples-de-bonnes-pratiques?view=article&id=169&catid=17

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_fr

https://commission.europa.eu/document/download/597960a6-ca25-4b99-8f0c-226c3ac30825_fr?filename=stepping_up_action_for_a_union_of_equality_-_factsheet_fr.pdf

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-presente-la-toute-premiere-strategie-europeenne-de-lutte-contre-lantisemitisme-2021-10-05_fr

