Quand le sport européen cimente les valeurs citoyennes

Avec son programme Erasmus+, l’Union européenne s’ouvre cette année à la mobilité des personnels sportifs et continue de soutenir les partenariats autour de la promotion des valeurs d’inclusion, de cohésion et d’intégrité. Le programme fait aussi la part belle à l’organisation d’évènements sportifs européens ou locaux à dimension européenne. Le budget dédié en France au volet Sport du programme Erasmus+ pour l’année 2023 est de 57 millions d’euros.

L’activité sportive, pratiquée par près de 60 % des Européens dans 700 000 clubs, représente environ 3 % du PIB de l’Union européenne pour 15 millions d’emplois occupés. À travers ses bienfaits et ses valeurs consensuelles, unanimement partagées par les populations, le sport contribue à l’unité européenne et à la promotion de ses idéaux d’intégrité, de cohésion et d’équité. En soutenant des projets sportifs locaux, l’Europe souhaite renforcer les pratiques des citoyens, mais aussi l’économie d’un secteur malmené par la pandémie de Covid-19. Elle cherche également à s’appuyer sur le sport comme fondement de projets plus larges, contribuant au développement durable ou à la transition numérique. Tout ceci en renforçant la dimension internationale de la politique sportive européenne, en favorisant les échanges.

Dans le domaine du sport, l’action de l’Union européenne consiste à accompagner des projets menés par les pays, autour de trois axes prioritaires : la protection de l’intégrité et des valeurs du sport ; les dimensions socio-économique et environnementale du sport ; et la promotion de la participation à des activités sportives et à une activité physique bénéfique pour la santé (sport-santé).

Doté d’un budget de 470 millions d’euros sur sept ans, le volet sport du programme Erasmus+ donne corps à cette politique. Le programme soutient donc des projets qui valorisent la dimension européenne du sport en faisant la promotion de sa pratique et des valeurs qu’il véhicule. Et les collectivités qui jouent un rôle majeur dans l’organisation des pratiques sportives locales, que ce soit en tant que dirigeant de club ou comme financeur des associations, peuvent s’en emparer !

Miser sur la mobilité des personnels sportifs

Plusieurs axes permettent en effet aux communes de solliciter le volet sport du programme Erasmus+, en incitant leurs clubs locaux à développer des partenariats internationaux. Tout d’abord, en favorisant la mobilité, car les échanges de bénévoles ou d’encadrants se révèlent très formateurs pour améliorer les compétences et les qualifications des bénévoles ou des professionnels des organisations locales investies dans le sport de masse (le haut niveau étant exclu). À travers ces projets, il s’agit de promouvoir les valeurs du sport (intérêt de l’activité physique pour un mode de vie sain, inclusion sociale et égalité des chances) en même temps que les valeurs européennes : bonne gouvernance, intégrité, développement durable ainsi qu’éducation et formation. Les séjours chez un partenaire européen peuvent durer de deux jours à deux mois. Pour les projets de mobilité du personnel sportif, la France dispose du deuxième budget européen pour l’année 2023 avec 950 000 euros.

Organiser des événements internationaux

Erasmus+ peut également être mobilisé pour l’organisation d’événements sportifs européens ou locaux à dimension européenne. La mise en place d’activités éducatives auprès de publics cibles ou la création d’outils innovants, l’organisation de conférences ou de séminaires faisant avancer la réflexion européenne peuvent ainsi bénéficier de financements européens, s’ils s’inscrivent dans l’un des thèmes et qu’ils respectent les critères d’éligibilités: le volontariat dans le sport, l’inclusion sociale par le biais du sport, la lutte contre la discrimination dans le sport et la promotion de la pratique.

Pour tout renseignement, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport / Agence du Service Civique est le Point National d’Information (PNI) en France pour Erasmus+ Sport (en lien avec le Ministère des Sports) et autorité de gestion pour le format « Mobilité du personnel sportif » (prochain appel à projets en octobre 2023).

Vous pouvez les contacter à l’adresse erasmusplus-sportfrance@service-civique.gouv.fr

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/programme-guide/part-b-information-about-the-actions-covered-by-this-guide/key-action-1-learning-mobility-of-individuals/mobility-of-staff-in-the-field-of-sport

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/143/le-sport

Plan de travail en faveur du sport :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.419.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A419%3AFULL

Des exemples de projets Erasmus+ :

Grand Paris Sud – New towns sport cities – Projet sur la thématique du développement d’activités socio-sportives. Il a pour but de rassembler et déployer des bonnes pratiques autour de la promotion du sport comme vecteur de santé, égalité dans et par le sport, la prise en compte des enjeux environnementaux dans la construction des politiques sportives et le design actif : https://www.grandparissud.fr/lagglomeration/en-action/relations-internationales/new-towns-sport-cities-les-bonnes-pratiques-sportives-vues-deurope/new-towns-sport-cities-good-sport-practices-from-the-european-perspective/

Conseil Départemental du Finistère – Aquality – Projet sur la thématique de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport. En partenariat avec la Pologne et le Portugal, ce projet porté par le Conseil Départemental du Finistère vise à améliorer l’accès à l’eau et aux sports nautiques pour les personnes handicapées mentales : https://www.facebook.com/aqualityerasmussport

https://info.erasmusplus.fr/projets-et-impacts/16-les-projets-erasmus.html

