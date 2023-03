Parole d’enfants : comment améliorer les foyers ?

Protection de l'enfance

Publié le 20/03/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Flickr CC by nd Cripics

Samedi 18 mars, le deuxième atelier des enfants du Conseil des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis se déroulait dans la Maison du parc départemental Jean Moulin. Au menu – les questions d’hygiène, d’alimentation, de sécurité. Puis, un repas partagé dans le parc.

Enfance et famille

« Dans les douches, on ne peut pas régler l’eau chaude et l’eau froide, c’est eux qui choisissent », témoigne Aka(1), jeune fille de 13 ans, un bob coloré enfoncé sur la tête. « Chez nous, les produits perso ne sont pas fermés à clé. Alors, ils disparaissent », regrette Yann, 13 ans, un garçon mince, les yeux agrandis par les lunettes.

« On ne peut pas choisir les produits en fonction du type de la peau ou des cheveux », ajoute Faiza, 12 ans, de longues tresses descendant dans son dos. Ils sont cinq du groupe d’enfants âgés de 12 à 15 ans, à participer à l’atelier consacré aux conditions d’accueil. Alice Best, responsable de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE), qui anime le projet, note leurs doléances sur un paperboard et les questionne sur leurs ...

