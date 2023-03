Piscines

Loue chaudière bois pour centre nautique

Publié le 21/03/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Centre aquatique GatinéO

En février, la communauté de communes de Parthenay-Gâtine (Deux-Sèvres) a loué pour son centre aquatique GatinéO une chaudière au bois. Objectifs : éviter de chauffer l’air et l’eau au gaz et maintenir sa piscine ouverte, coûte que coûte, malgré la hausse des prix de cette énergie. La mise en place, pour quelques mois, va aussi permettre de tester la pertinence et le coût du système.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Piscines

Sport