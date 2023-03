Verdissement des flottes de véhicules : les collectivités sur la bonne voie

Mobilité

Publié le 20/03/2023 • Par Mathilde Elie • dans : France

36% des collectivités sont en phase avec les objectifs de verdissement de leur flotte de véhicules tels que fixés par les lois d’Orientation des mobilités et Climat et résilience pour 2022, selon une étude réalisée par l’ONG Transport & Environment. Des résultats encourageants au regard de ceux des autres acteurs, tant publics que privés.

Satisfaisant mais peut mieux faire. Selon les résultats du bilan du niveau d’électrification des flottes automobiles réalisé par l’ONG Transport & Environment(1), les collectivités sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par les lois d’Orientation des mobilités de 2019 et Climat et résilience de 2021.

Pour rappel, les entreprises publiques et privées et les administrations publiques utilisant plus de 100 véhicules légers (flottes de 20 véhicules pour les collectivités territoriales) doivent inclure un pourcentage croissant de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement annuel de leur flotte à partir de 2022 et jusqu’en 2030.

En moyenne, les administrations territoriales à la tête de flottes de plus de 100 véhicules ont intégré 26 % de véhicules à faibles ...