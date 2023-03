A Blois, l’équipe de basket enfile une tenue aux couleurs de la ville

Sport

Publié le 30/03/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

À l'occasion des 25 ans de la Maison de la magie, musée municipal, la Ville de Blois a conçu un des maillots de l'Abeille Des Aydes (ADA) Blois Basket 41. En ligne de mire : renforcer les relations entre le club et la collectivité et utiliser le sport de haut niveau comme vecteur de communication.

Comment faire le lien entre culture et sport ? Par la mise en avant du patrimoine local sur une tenue vestimentaire d’un club. La Ville de Blois réalise, pour la première fois, le troisième maillot territorial de l’ADA Blois Basket 41 aux couleurs d’un des établissements culturels de la ville, la Maison de la magie. L’équipement accueille près de 100 000 entrées par an. Il fête ses 25 ans en 2023 et change de logo. La direction de la communication de la ville saisit l’occasion et imagine une tenue vestimentaire en lien avec la nouvelle identité du musée pour compléter les tenues domicile et extérieur du club.

Ce nouvel ensemble, conçu avec l’ADA Blois, est composé d’un maillot, d’un short et d’un surmaillot. La tenue est présentée fin décembre 2022 lors d’un match à ...