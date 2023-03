Les collectivités heureuses gagnantes du Loto du patrimoine 2023

Patrimoine

Publié le 17/03/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La Fondation du patrimoine a publié le 16 mars la liste des sites « emblématiques » du Loto du patrimoine 2023. Onze des dix-huit sites appartiennent à des collectivités de métropole et d’outre-mer.

Chaque année, la Mission patrimoine, animée par le producteur de télévision Stéphane Bern, et créée en 2018 par la Fondation du patrimoine et le ministère de la Culture, sélectionne dix-huit sites (un par région) dits « emblématiques ». Ces lieux bénéficieront d’une partie du produit de la recette des jeux de hasard proposés par la Française des jeux (FDJ) lors des prochaines Journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre. La sélection 2023, annoncée le 16 mars, comprend onze collectivités propriétaires, les autres relevant d’associations ou de particuliers.

Une liste de quelques centaines d’autres sites bénéficiaires du Loto du patrimoine sera connue dans les mois à venir. Depuis le début de la Mission Bern en 2018, 762 sites ont fait l’objet de travaux, dont 108 sites ...

