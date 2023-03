Pourquoi les travailleurs sociaux quittent-ils la territoriale ?

Carrière

Publié le 24/03/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Ras-le-bol ! Travailleurs sociaux, ils ont fui leur employeur territorial avec l’espoir de retrouver un sens à leur métier et de meilleures conditions de travail. Témoignages de professionnels engagés, mais épuisés.

« Je n’en pouvais plus ! » Marie(1), 50 ans, assistante sociale, a quitté une grande métropole pour un hôpital. Avec une seule envie : exercer son métier « dans de bonnes conditions », quitte à accepter une baisse de salaire de 300 euros par mois. Chez son employeur territorial, elle frisait le burn-out. « La charge de travail ne cessait d’augmenter », témoigne-t-elle, sans compter « la pression institutionnelle » : « Il y avait beaucoup de réunions, et on nous demandait de faire tourner les dispositifs, pas de faire de l’accompagnement social, et on nous disait « vous en faites trop » ! »

Résultat : « Je n’avais plus les moyens de faire mon travail correctement », se désole-t-elle. « J’avais honte de moi. Tous les soirs, je me disais : j’ai pas fait ci et ça… Comment ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier