Actu Emploi Transition écologique : le CNFPT se met en ordre de bataille

FORMATION CHANGEMENT CLIMATIQUE

Publié le 17/03/2023 • Par Hélène Huteau • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le premier colloque du CNFPT sur l’accélération de la transition écologique se tenait les 14 et 15 mars, à Bordeaux. Rencontres entre pairs et jeux sérieux ont permis aux dirigeants territoriaux de prendre du recul, notamment sur l’évolution des compétences et métiers nécessaires. Le CNFPT a annoncé 10 engagements pour adapter ses services.