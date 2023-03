Accueil

Aix-Marseille-Provence certifiée ISO 9001 pour la qualité de ses procédures d'achat

Commande publique

Aix-Marseille-Provence certifiée ISO 9001 pour la qualité de ses procédures d’achat

Publié le 20/03/2023 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, Régions

Mauro Saivezzo

L’obtention de la norme ISO 9001 fin février récompense la démarche qualité engagée par la direction de la commande publique depuis 2016, et se veut gage de confiance et de sécurité pour tous ses partenaires et fournisseurs.

