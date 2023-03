Prépas Talents : cinq mesures pour relancer le dispositif

HAUTE FONCTION PUBLIQUE

Publié le 17/03/2023 • Par Maud Parnaudeau

Les classes Prépas Talents n’attirent pas autant qu’elles le pourraient. De nouvelles mesures « facilitantes » ont été annoncées le 14 mars pour dynamiser le dispositif, qui est reconduit pour une durée de deux ans.

Les conditions favorables de préparation aux concours de la fonction publique offertes par les Prépas Talents ne suffisent pas à faire le plein. Au dernier pointage, les 100 classes, d’une capacité totale de 1 900 places, étaient remplies aux deux tiers. Souhaitant rendre le dispositif plus attractif, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ont annoncé mardi 14 mars cinq nouvelles mesures. Des « actions concrètes » présentées aux présidents d’universités, directeurs d’écoles, disposant de Prépas Talents et associations militant pour l’égalité des chances, à l’occasion du premier comité de suivi.

Il s’agit notamment de mieux faire connaître la formule grâce à la diffusion d’un ...

