Inégalités territoriales

Santé : un lien étroit avec les inégalités sociales

Publié le 22/03/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

G. Lefrancq - Andia

Les inégalités territoriales de santé dépassent largement la problématique des déserts médicaux, même si le manque de médecins, encore plus criant dans certains territoires que dans d'autres, les aggrave. Pour Laurent El Ghozi, président d'honneur de l'association Elus, santé publique et territoires (ESPT), elles sont indissociables des inégalités sociales de santé et peuvent être prises en compte, ensemble, au niveau local.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Accès aux soins

Etat et collectivités locales

Santé publique