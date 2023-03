Empreinte environnementale du numérique : pourquoi les collectivités doivent agir vite

Empreinte environnementale du numérique

Publié le 17/03/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

L’Arcep et l’Ademe ont remis au gouvernement le 6 mars dernier le dernier volet de leur analyse dédiée à l’évaluation de l’impact environnemental du numérique en France. L’un des quatre scénarios de prospective étudiés met particulièrement à l’honneur les coopérations territoriales pour contenir l’envolée de l’empreinte carbone du numérique d'ici 2050.

Au rythme actuel et si rien n’est fait, l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler entre 2020 et 2050. C’est l’un des constats posés par l’étude conjointe menée par l’Arcep et l’Ademe sur l’empreinte environnementale du numérique, dont le dernier volet a été remis au gouvernement le 6 mars dernier. Une conclusion qui « interpelle sur la trajectoire tendancielle que pourrait prendre le numérique si rien n’est fait », pointent les institutions dans un communiqué conjoint.

« Ce travail permet de poser un constat clair et clarifie le fait qu’on ne peut pas continuer comme si de rien n’était. Nous devons tous être dans la posture de revoir nos manières de fonctionner. On peut faire du numérique, mais du numérique utile et sobre », réagit Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, qui rappelle que les Interconnectés avaient déjà pointé il y a deux ans la nécessité d’un numérique responsable, y compris en sobriété.