« Le sociosport se complexifie, les acteurs se professionnalisent »

Publié le 20/03/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Fédération sportive, l’Ufolep est pourtant un acteur important du sociosport, terme regroupant tout un champ d’actions visant l’éducation, l’insertion professionnelle, l’inclusion, etc. Adil El Ouadehe, directeur technique national adjoint en charge du pôle « Sport et société », explique pour La Gazette comment cette politique se renforce et se professionnalise actuellement. Par exemple par le lancement d’une recherche-action sur la place du sport dans les phénomènes de bandes et de rixes.

