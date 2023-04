Le maire et la chasse : nouveau cadre réglementaire

Fiche pratique Environnement-risques

réagir Adobe Stock

L'exercice de la chasse peut poser des difficultés, en particulier dans les territoires ruraux. Et l’abondance de gibier peut être source de dommages. Le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, est responsable de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. En janvier 2023, de nouvelles mesures ont été présentées par le gouvernement. Elles visent un objectif de « zéro accident ». Cette fiche analyse les améliorations prévues, le rôle de la collectivité, les modalités d’attribution des lots et l’indemnisation des dégâts de gibier afin de faire le point sur ces nouvelles dispositions.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Sécurité publique