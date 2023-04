Fiche pratique Environnement-risques

réagir communauté urbaine de Lyon

À l'approche de la mise en œuvre du « zéro artificialisation nette », la pression foncière s'accroît pour les collectivités territoriales. Recycler les friches, potentiellement polluées, est donc un enjeu stratégique d'aménagement durable des territoires. Pour autant, leur acquisition comporte des risques, notamment de surcoûts. Cette fiche présente un panorama des outils issus de la réforme de la réglementation des sites et sols pollués et de leur cessation, apportant des leviers techniques, financiers, et juridiques mobilisables dans les documents de planification d'urbanisme et dans les procédures de reconquête ou de changement d'usage des friches.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Risques naturels et technologiques