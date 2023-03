Fiche pratique Etudes-Marchés-Méthodes

Bien que les textes législatifs et réglementaires n'abordent quasiment pas la question, les ordres de service font partie du quotidien de l'application des marchés publics. Constituant un mécanisme essentiellement contractuel, ce sont les différents cahiers des clauses administratives générales qui en précisent le fonctionnement. Or, ceux de 2021 ont apporté de profonds changements par rapport à ceux de 2009. Il est donc important aujourd'hui de faire le point sur le formalisme et les conséquences de l'émission d'un ordre de service, acte banal en apparence, mais essentiel en réalité pour l'exécution du marché.

