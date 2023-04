Les microméthaniseurs

La microméthanisation présente des intérêts environnementaux, économiques et sociaux : faible emprise foncière facilitant son implantation en milieu urbain, production d'énergie renouvelable, traitement local de déchets, réduction des transports de déchets, dynamisation de l'emploi local et création de ressources supplémentaires (électricité, chaleur, vente de biométhane) ou d'économies (par l'utilisation du digestat). La présente fiche dresse, en s'appuyant sur différentes études, les contours de ce type de solutions.

La méthanisation s’appuie sur un processus biologique naturel de transformation de matières organiques, en l’absence d’oxygène (milieu anaérobie) et grâce à l’action de micro-organismes, qui génèrent du biogaz et un digestat. Le biogaz est un mélange gazeux composé de 50 à 70 % de méthane, 30 à 50 % de dioxyde de carbone (CO2) et de composés minoritaires.

La méthanisation est fréquemment mise en œuvre pour traiter les résidus de nombreuses industries, les déjections des animaux d’élevage et les boues des stations d’épuration des eaux usées (Step). Les déchets organiques admis peuvent être ...