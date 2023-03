Nicolas Dufourcq : « Il faut continuer à baisser les impôts de production »

Développement économique

Publié le 16/03/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, Actu experts finances, France

Reconduit pour un troisième mandat à la tête de Bpifrance, la Banque Publique d'Investissement, le 22 février dernier, Nicolas Dufourcq souhaite se rapprocher des intercommunalités et appelle les collectivités au "sursaut national" en faveur de la réindustrialisation. Il réclame une nouvelle réduction de la fiscalité économique. Entretien.

Chiffres-clés Webinaire

"Quelle place pour les collectivités dans la réindustrialisation ?"

27 mars, 10h30 - 12h00

Inscriptions libres en suivant ce lien

A quel point travaillez-vous avec les collectivités, en particulier les régions ?

Nicolas Dufourcq : Nous avons noué des partenariats très puissants avec toutes les régions de France. Elles sont membres du conseil d’administration de Bpifrance et du conseil régional d’orientation de la banque, présidé par Christelle Morançais. Nous gérons des fonds régionaux de garantie et d’innovation pour les les Régions pour distribuer localement des crédits aux entreprises et financer leurs innovations… et nous investissons dans les fonds régionaux. Nos actions s’articulent de manière extrêmement étroite avec les schémas de développement économique des Régions.

En 2022, les Régions et Bpifrance se sont mobilisées pour accompagner la relance des entreprises de leurs territoires à l’issue de la crise ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne