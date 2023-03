Santé - Environnement

L’institut One Health formera les décideurs à la méthode Une seule santé

Insuffler au plus grand nombre de décideurs les principes et les modalités d’action "One Health", tel est l’objectif de l’Institut One Health, dont la création a été annoncée le 3 mars 2023 au salon de l’agriculture à Paris. À la croisée de la médecine humaine et vétérinaire, des sciences de l’environnement et des sciences sociales, ces formations doivent permettre de mieux prévenir et gérer les crises à venir.

