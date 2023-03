Développer les énergies renouvelables, oui, mais comment ?

Transition écologique

Publié le 24/03/2023 • Par Olivier Descamps

Que va changer la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR), qui vient tout juste d'être promulguée ? Pour en débattre, nous avons organisé un face-à-face entre Emmanuelle Gazel, maire (PS) de Millau, vice-présidente du Parc naturel régional (PNR) des Grands Causses, et Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Pourquoi une collectivité doit-elle s’engager dans les énergies renouvelables (ENR) ?

Emmanuelle Gazel : La politique énergétique fait partie de nos compétences. On doit la porter de la même façon que l’on travaille sur la petite enfance ou les transports. Les collectivités ont d’abord un rôle de stratège pour lequel l’échelle communale est réduite. A Millau, le parc naturel régional (PNR) des Grands Causses porte un projet de territoire à énergie positive. Pour être suivis par nos concitoyens et nos entreprises, nous devons aussi être exemplaires et réduire les consommations d’énergie, tout en créant des opérateurs locaux de développement des ENR.

Jules Nyssen : Jusqu’à présent, on a vécu dans l’idée que l’énergie était facile d’accès, sans trop se poser la question d’où elle ...