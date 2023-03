Marché de la dette 2023 : Orféor appelle à être opportuniste

Endettement

Publié le 16/03/2023 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Dans un contexte très incertain et haussier, le cabinet de consultant en dette locale Orféor, qui publie son Observatoire 2023, propose quelques pistes pour optimiser son emprunt.

Il va falloir sortir son gestionnaire de la dette de son placard ! Après plusieurs années à gérer en bon père de famille l’endettement de sa collectivité très majoritairement à des taux fixes, souvent inférieurs à 1 %, il va devoir de nouveau optimiser le niveau d’emprunt pour éviter l’envolée de sa charge dans les comptes locaux.

Inflation explosive

Le contexte financier national et international du marché de la dette locale a en effet radicalement évolué depuis fin 2021-début 2022 : selon le dernier observatoire du consultant en gestion de dette Orféor, paru le 14 mars et basé sur un panel d’environ 200 collectivités de 1 000 à plus de 100 000 habitants, le taux moyen à 15 ans est passé de 0,73 % à 2,13 %. Celui à 20 ans est remonté de son côté de 0,87 % à 2,27 %.

Sur les marchés ...

