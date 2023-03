Agenda social 2023 : les syndicats sur la réserve

FONCTION PUBLIQUE

Exercice du dialogue social, protection sociale complémentaire, parcours, accès, carrières et rémunérations, ou encore amélioration du programme "fonction publique +"... En marge des annonces détaillées le 9 mars en faveur de l'égalité professionnelle, Stanislas Guerini a remis aux organisations syndicales de la fonction publique, une feuille de route des thèmes qui animeront le dialogue social en 2023. Dans le contexte de la mobilisation contre la réforme des retraites et du gel des rémunérations, les syndicats restent sceptiques.

Dans un courrier envoyé aux organisations syndicales le 27 février, en pleine mobilisation contre le projet de réforme des retraites, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a détaillé les chantiers sur lesquels gouvernement et représentants syndicaux devront se pencher au cours de l’année. C’est une feuille de route (voir en référence) pour laquelle aucune échéance n’est encore fixée. Le calendrier devrait être clarifié lors d’un rendez-vous entre les différents syndicats et la DGAFP le mardi 21 mars.

Dans ce document, quatre axes, déjà connus, devront être abordés :

L’exercice du dialogue social,

La protection sociale complémentaire et particulièrement le volet prévoyance,

Le parcours accès, carrières et rémunérations des agents ...