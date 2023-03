Rapport de la cour des comptes

Politique de l’eau : l’organisation de l’Etat et des collectivités est à revoir

Publié le 14/03/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

Pixabay / crédit : bluesnap

Dans son rapport public 2023, la Cour des comptes pointe les défaillances de l'Etat et la mauvaise organisation des collectivités territoriales pour la gestion du grand cycle de l'eau. Elle appelle à revoir les structures en charge des sous-bassins versants, et à élaborer plus de schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).

