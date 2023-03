Les DG pas assez armés pour diriger la transition écologique

Accueil

Changement climatique

Publié le 14/03/2023 • Par Hélène Huteau • dans : France, Toute l'actu RH

Adobe stock

Pour la plupart sensibilisés et informés, les cadres de la fonction territoriale se déclarent en manque d’accompagnement et de méthodes pour diriger de façon systémique la transition écologique, selon une étude Qualitest-CNFPT. Ils échangent sur ce thème au colloque dédié du CNFPT les 14 et 15 mars à Bordeaux.