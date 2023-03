Le jardin potager nourrit la cohésion d’équipe

Qualité de vie au travail

Publié le 24/03/2023 • Par Pascale Tessier • dans : Régions, Toute l'actu RH

Un jardin participatif de 50 mètres carrés en accès libre, installé sur une ancienne friche, et des ateliers permettent aux agents de Sèvres de se sensibiliser à l’éco-citoyenneté.

«Une petite mâche, avec du poisson, ce sera parfait ! » Ce soir, ­Charlotte dînera d’une salade fraîchement cueillie, non pas dans le jardin familial mais sur son lieu de travail.

Interrogés en février 2022 sur leurs aspirations, après la réflexion engagée sur la qualité de vie au travail en 2021 et de responsabilité sociale des entreprises, les agents de la mairie de Sèvres « ont demandé des lieux de convivialité et de proximité, relate Yvan ­Kvaternik, DRH. Durant le Covid, chacun déjeunait dans son bureau, il y avait besoin de se retrouver et nous voulions lancer un projet. » L’idée d’un potager participatif a donc germé, avec une proposition mixant pratique et théorie.

La ville a signé une convention de deux ans avec Rubus services (qui crée des potagers en permaculture sur mesure ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne