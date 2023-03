Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Paris 2024 : « Une mobilisation enthousiasmante des collectivités »

Publié le 14/03/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Paris 2024 - Rudy Waks

Directeur de cabinet du président Tony Estanguet et porte-parole de Paris 2024, Michaël Aloïsio revient sur la mobilisation des collectivités territoriales en vue des Jeux olympiques et paralympiques. Et notamment leur rôle pour la partie Héritage.

