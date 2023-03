Vandalisme : ce qu’il faut retenir de la géographie communale 2022

Data

Publié le 22/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

Dans la dernière édition de son rapport communal sur la délinquance, le ministère de l'Intérieur met en avant un nouvel indicateur : les destructions et dégradations volontaires. Aurélien Poissonnier, coauteur de l'étude, nous éclaire sur ces actes de vandalisme.

« L’année 2022 n’a pas révolutionné la répartition territoriale de la délinquance. Nous faisons face à une continuité de structure », annonce Aurélien Poissonnier, coauteur du rapport et chef du bureau des études et statistiques territoriales et des relations avec la population. Si le constat géographique semble être identique à l’an dernier, le millésime 2022 contient une nouveauté : un nouvel indicateur.

Dans son dernier rapport sur la géographie communale de la délinquance, publié le 9 mars dernier, le ministère de l’Intérieur divulgue pour la première fois des données sur les destructions et dégradations volontaires. Avec cet ajout, le nombre d’indicateurs étudié à l’échelle communale se porte à onze.(1). Comment ces actes de vandalisme dessinent le ...

