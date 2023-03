L’heure des Giec locaux a sonné

Climat

Publié le 17/03/2023 • Par Béatrice Héraud • dans : France

Le Giec publie, le 20 mars, la synthèse de son dernier rapport sur le changement climatique. Une somme scientifique difficile à digérer pour les élus régionaux, qui peuvent s’appuyer sur des Giec locaux pour appréhender la réalité et les vulnérabilités de leur territoire.

Le 20 mars paraît le dernier volet du sixième rapport du Giec. Il s’agit de la synthèse de sept ans de compilation et d’évaluation des connaissances scientifiques mondiales sur le changement climatique. Promis, il ne fera pas plus de 30 pages, a assuré la paléo­climatologue ­Valérie ­Masson-Delmotte, l’une des chevilles ouvrières de ce travail monumental et bénévole.

Pourtant, peu d’élus se plongeront dans la lecture de cette synthèse. Au mieux liront-ils les dix pages du « résumé pour décideurs ». « Ces rapports sont denses, extrêmement précis et exigeants. Même pour les plus motivés des élus, cette lecture demande du temps et un certain bagage scientifique », souligne ­Aurélien ­Sitbon, directeur général de ­Koncilio, un cabinet de communication et de formation sur les enjeux de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier