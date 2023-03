Accueil

Le manageur de transition, un couteau suisse qui a la cote

Publié le 22/03/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Les manageurs de transition sont appelés à la rescousse pour pallier des absences, mener à bien des transformations ou conduire de nouveaux projets. Les collectivités s’intéressent de plus en plus à ces profils qualifiés et opérationnels.

