Orientations 2023 de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants

ACCUEIL DES MIGRANTS

Publié le 14/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Une instruction publiée le 10 mars fixe pour 2023 aux préfets les grandes orientations en matière de politique d’intégration des étrangers primo-arrivants, dont les réfugiés, dans le prolongement de la refonte de la politique d’accueil et d’intégration des étrangers dits primo-arrivants engagée depuis le comité interministériel à l’intégration de 2018.

Ces orientations se traduisent notamment par la mobilisation des crédits du programme 104 action 12 de manière complémentaire aux actions prévues dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, piloté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en matière de formation linguistique, de formation civique et d’orientation vers le service public de l’emploi.

L’instruction met tout d’abord l’accent sur le pilotage du programme AGIR d’accompagnement global et individualisé des personnes réfugiées et l’articulation locale des dispositifs d’accompagnement.

L’instruction réaffirme ensuite la priorité absolue de l’intégration par la langue et par l’emploi. L’instruction invite par ailleurs les préfets à soutenir des actions visant à renforcer les interactions entre les étrangers et la société d’accueil, notamment par des programmes de parrainage et de mentorat.

L’instruction rappelle enfin que la nécessité d’une coordination efficace de l’action de l’État dans chaque département et d’un partenariat fort avec les collectivités locales, les entreprises et les associations passe par l’engagement personnel du corps préfectoral en appui notamment des DREETS et des DDETS .