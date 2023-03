Ressources humaines

Julie Chouvenc, jeune DGA finances : « Je suis dans une logique de fidélisation » (3/3)

Publié le 14/03/2023

Très recherchés, les jeunes directeurs et directrices des finances sont très vite propulsés dans des postes à très haute responsabilité. La filière est à haut potentiel de progression. Illustration avec Julie Chouvenc, nommée, le 1er février 2023, DGA de la Ville de Levallois (Hauts-de-Seine) à 31 ans après avoir été directrice des finances de la collectivité durant un an et demi.

