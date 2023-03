France Services : le gouvernement ajoute 5 000 euros au financement annuel de chaque structure

Médiation numérique

Publié le 13/03/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Chaque structure France Services va recevoir 5 000 euros de financement annuel supplémentaire de la part de l’Etat, a annoncé le gouvernement vendredi. Un coup de pouce loin de couvrir le coût total de fonctionnement de ces établissements très souvent portés par des collectivités.

De nouveaux moyens pour le dispositif France Services : à l’occasion d’un déplacement dans la Manche, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, ont annoncé vendredi 10 mars un renforcement de l’investissement pour les France Services.

La subvention annuelle versée à chaque structure va passer de 30 000 à 35 000 euros, soit des moyens supplémentaires à hauteur de 12,5 millions d’euros. Avec 150 nouveaux espaces France Services prévus en 2023, le nombre total de structures s’élèvera à 2 750.

