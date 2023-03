La Cour des comptes tape dans la fourmilière des aides aux entreprises

Développement économique

Publié le 14/03/2023 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Trop nombreuses, ni assez évaluées ni assez pilotées, les aides aux entreprises renvoient au flou persistant du partage des compétences économiques issu des lois Maptam et NOTRe, selon l’analyse de la Cour des comptes dans son rapport sur la décentralisation publié le 10 mars.

Si les collectivités montrent aussi souvent que possible leur implication dans le développement économique, la Cour des comptes les ramène à une bien aride réalité : leur participation financière entre 2014 et 2020 plafonne à un peu plus de 8 milliards d’euros par an dont seulement 1,3 directement fléchés vers des aides aux entreprises via des subventions en manque de pilotage, leur action manque de « rationalisation » et de « coordination » pour in fine aboutir à une « lisibilité et efficacité des politiques déployées amoindries ».

Clarification « partielle » des compétences

Dans son rapport annuel publié le 10 mars, la Cour des comptes montre de nouveau son peu d’appétence au millefeuille territorial qu’elle juge responsable de cette situation. Alors que la ...

